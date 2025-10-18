Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Regional Unit of West Attica, Grecia

Municipality of Megara
44
Municipal Unit of Megara
44
Municipality of Mandra Eidyllia
12
Municipal Unit of Vilia
11
59 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$351,132
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Villa 2 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de un dormitor…
$2,11M
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$2,05M
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 290 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$585,220
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta …
$193,454
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un d…
$2,58M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 290 m²
Piso -1/2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 290 metros cuadrados en Attica. La planta baja…
$586,225
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 182 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 182 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$321,871
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Elefsina, Grecia
Villa
Municipality of Elefsina, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 120 metros cuadrados en Attica. La casa consta…
$609,674
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 130 metros cuadrados en Loutraki .La casita tiene 2 niveles. La planta ba…
$234,088
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$316,019
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Villa
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 134 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$246,214
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Venta 1 tienda de campo de 60 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$222,765
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,87M
Dejar una solicitud
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso -2/1
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de un dormitorio…
$2,52M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 130 metros cuadrados en Loutraki. El adosado se encuentra en 2 niveles. El pri…
$234,490
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un do…
$316,561
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 182 m²
Piso 1/3
Casa adosada en venta en un pueblo costero en Attica. La zona de la casa de tres plantas es …
$222,765
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 do…
$1,88M
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 almace…
$680,021
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/1
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$222,384
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$193,123
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Piso 2/1
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,57M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso -1/2
Venta zona adosada de 95 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 2 niveles. L…
$211,041
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Habitaciones 1
Área 400 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta una casita de 400m² con una parcela de 2.000m², se encuentra cerca de l…
$433,063
Dejar una solicitud
Casa de campo 9 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$2,05M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Mandra Eidyllia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Número de plantas 3
En venta en construcción maisonette de 155 metros cuadrados en Loutraki .La casita tiene 3 n…
$210,679
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 7 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 300 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. El semisótano …
$819,309
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 320 m²
Piso 1/1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 320 metros cuadrados en la ciudad de Kineta, q…
$263,801
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$374,541
Dejar una solicitud

