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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Nea Peramos, Grecia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo
Municipality of Megara, Grecia
Área 670 m²
Casa de 670 metros cuadrados en venta en Nea Peramos, Attica. La primera planta está ocupada…
$1,65M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 218 m²
Se vende casita de 218 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 2 niveles. El semisótano …
$708,425
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Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Venta villa de 4 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$708,425
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Nea Peramos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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