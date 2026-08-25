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Propiedades residenciales en venta en Regional Unit of North Athens, Grecia

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Municipality of Chalandri
45
Municipal Unit of Neo Psychiko
62
Municipality of Penteli
11
Municipality of Vrilissia
12
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118 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kifisia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 1
Venta: Un apartamento moderno y exterior en la zona deseable de Nea Erithraia. Esta propieda…
$330 100
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Marousi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Marousi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
Apartamento residencial - Atenas Norte: Marousi - Nea Lesvos 121 Sq.m., 3ρ Dormitorios, 1 Ba…
$332 129
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$472 283
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de un dormitor…
$3,37M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
Venta en construcción maisonette de 138 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$779 268
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 101 m²
Venta en construcción apartamento de 101 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$590 354
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kifisia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Kifisia Suites es un desarrollo residencial diseñado para pensar en un barrio tranquilo y ve…
$347 217
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Venta de maisonette de 280 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-b…
$897 339
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Marousi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Marousi, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
Apartamentos de inversión en Atenas (Marousi) Elegible para el programa Golden Visa de Gr…
$315 480
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Lykovrysi bordea con Pefki casa unifamiliar 120sq.m. en una parcela de 380sq.m. planta baja …
$442 839
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta en construcción apartamento de 77 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$454 573
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 215 m²
Venta apartamento de 215 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$554 933
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kifisia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Kifisia Suites es un desarrollo residencial diseñado para pensar en un barrio tranquilo y ve…
$341 331
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 128 m²
Venta dúplex de 128 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en semi-sótano y plan…
$708 425
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 79 m²
Venta apartamento de 79 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
$218 431
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Villa en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 10
Área 1 400 m²
Se vende villa de 3 plantas de 1400 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de 4 d…
$3,78M
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 159 m²
Venta apartamento de 159 metros cuadrados en el centro de Grecia. Piso tiene diseño interior.
Precio en demanda
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 168 m²
Venta Casa de 1 plantas de 168 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, …
$826 496
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Venta Casa de 2 plantas de 91 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un almacén…
$413 248
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta apartamento de 180 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$796 978
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 38 m²
Apartamento en venta de 38 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la pri…
$159 959
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta en construcción apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$434 501
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
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Municipality of Penteli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Nea Penteli maisonette de 210 metros cuadrados 3 niveles (semi-sótano elevado - arriba. plan…
$413 705
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
Venta apartamento de 138 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la plant…
$354 213
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Ionia, Grecia
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Municipality of Nea Ionia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
En Venta - Apartamento Residencial - Atenas Norte: Nea Ionia - 80 Sq.m., 2 Dormitorios, 1 Ba…
$256 380
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta apartamento de 124 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$448 669
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$625 776
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Dormitorios 2
Área 170 m²
Venta apartamento de 170 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$1,30M
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Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 208 m²
Venta en construcción maisonette de 208 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
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Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta en construcción apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
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Tipos de propiedades en Regional Unit of North Athens

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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of North Athens, Grecia

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