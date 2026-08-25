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Apartamentos en venta en Regional Unit of North Athens, Grecia

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Municipality of Chalandri
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Municipal Unit of Neo Psychiko
41
Municipality of Penteli
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Melissia Municipal Unit
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89 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kifisia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 1
Venta: Un apartamento moderno y exterior en la zona deseable de Nea Erithraia. Esta propieda…
$330 100
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Marousi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Marousi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
Apartamento residencial - Atenas Norte: Marousi - Nea Lesvos 121 Sq.m., 3ρ Dormitorios, 1 Ba…
$332 129
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$472 283
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 101 m²
Venta en construcción apartamento de 101 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$590 354
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kifisia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Kifisia Suites es un desarrollo residencial diseñado para pensar en un barrio tranquilo y ve…
$347 217
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Marousi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Marousi, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
Apartamentos de inversión en Atenas (Marousi) Elegible para el programa Golden Visa de Gr…
$315 480
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta en construcción apartamento de 77 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$454 573
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 215 m²
Venta apartamento de 215 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$554 933
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kifisia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Kifisia Suites es un desarrollo residencial diseñado para pensar en un barrio tranquilo y ve…
$341 331
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 128 m²
Venta dúplex de 128 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en semi-sótano y plan…
$708 425
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 79 m²
Venta apartamento de 79 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
$218 431
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 159 m²
Venta apartamento de 159 metros cuadrados en el centro de Grecia. Piso tiene diseño interior.
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta apartamento de 180 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$796 978
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 38 m²
Apartamento en venta de 38 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la pri…
$159 959
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta en construcción apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$434 501
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
Venta apartamento de 138 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la plant…
$354 213
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Ionia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Ionia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
En Venta - Apartamento Residencial - Atenas Norte: Nea Ionia - 80 Sq.m., 2 Dormitorios, 1 Ba…
$256 380
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta apartamento de 124 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$448 669
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 170 m²
Venta apartamento de 170 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$1,30M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
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Área 75 m²
Venta en construcción apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
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Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1
Holargos, Faneromeni: Vendido en planta de construcción apartamento en un punto muy prenomio…
$524 443
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta apartamento de 200 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$1,05M
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Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$502 982
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Dormitorios 2
Área 76 m²
Venta en construcción apartamento de 76 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$434 501
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Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$442 766
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Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$418 410
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
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Municipality of Penteli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Melissia norte de Atenas, un excelente apartamento de 109sq.m. luminoso 3er piso, nuevo y bi…
$508 099
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 35 m²
Venta apartamento de 35 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$165 299
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Área 127 m²
Venta apartamento de 127 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$554 933
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Dormitorios 1
Área 52 m²
Venta apartamento de 52 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$200 720
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Tipos de propiedades en Regional Unit of North Athens

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of North Athens, Grecia

con Garaje
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