Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Rafina
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Rafina, Grecia

;
1 habitación
4
2 habitaciones
6
Apartamento Borrar
Eliminar
13 propiedades total found
Apartamento en Rafina, Grecia
Apartamento
Rafina, Grecia
Área 74 m²
Apartamento en venta de 74 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la ter…
$342,769
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Rafina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 46 m²
Venta apartamento de 46 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$295,177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 93 m²
Venta apartamento de 93 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la tercer…
$867,821
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 104 m²
Venta apartamento de 104 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$413,248
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
En venta Apartamento de 84 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 3er…
$436,862
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Rafina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$200,720
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 71 m²
Venta apartamento de 71 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$354,213
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
En venta Apartamento de 76 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 1er…
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$425,055
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Rafina, Grecia
Apartamento
Rafina, Grecia
Área 130 m²
Apartamento en venta de 130 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la se…
$464,687
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta apartamento de 72 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$401,441
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Rafina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 47 m²
Venta apartamento de 47 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la 4a pla…
$318,791
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Rafina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta apartamento de 51 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la tercer…
$236,142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir