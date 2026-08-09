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Apartamentos en venta en Anavissos Municipal Unit, Grecia

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Anavyssos
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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$306,984
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamento en 2ª planta – Estilo moderno | Vista al mar | Ideal para vivir o invertir Ub…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Anavyssos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 1
Área 34 m²
Venta apartamento de 34 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el semi-p…
$141,685
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Apartamento 2 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
En venta Apartamento de 150 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el se…
$188,913
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Apartamento en Anavyssos, Grecia
Apartamento
Anavyssos, Grecia
Área 78 m²
Venta apartamento de 78 metros cuadrados en Attica. Piso tiene diseño interior. Los propieta…
$212,528
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Tipos de propiedades en Anavissos Municipal Unit

2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Anavissos Municipal Unit, Grecia

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