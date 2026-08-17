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Apartamentos en venta en Koropi, Grecia

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Apartamento 3 habitaciones en Koropi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
En venta Apartamento de 125 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 1e…
$354,213
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Apartamento 2 habitaciones en Koropi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
En venta Apartamento de 90 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 1er…
$224,335
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Apartamento 3 habitaciones en Koropi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
En venta Apartamento de 110 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 3e…
$236,142
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