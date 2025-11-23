Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Polygyros Municipality, Grecia

Adosado Adosado 4 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Número de plantas 2
En venta: casa adosada de 55 m² en Metamorfosi, Sithonia. La planta baja incluye un salón co…
$209,778
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
En venta: una casa adosada de 85 m² situada en Kalive, Polygyros, Halkidiki. La propiedad in…
$337,974
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 3
En venta: una casa adosada de 72 m² situada en Kalive, Polygyros, Halkidiki. La propiedad in…
$269,217
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
