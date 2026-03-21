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Casas con piscina en Venta en Municipality of Aegina, Grecia

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3 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$806,627
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Villa 6 habitaciones en Aegina, Grecia
Villa 6 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Piso -1/3
Se vende villa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en islas. La planta baja consta de sala …
$1,73M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Aegina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Se vende casita de 120 metros cuadrados en las islas .La casita tiene 2 niveles. La planta b…
$635,023
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AuraAura
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Aegina, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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