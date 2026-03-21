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Casas en la montaña en Venta en Municipality of Aegina, Grecia

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3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Aegina, Grecia
Villa 6 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Piso -1/3
Se vende villa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en islas. La planta baja consta de sala …
$1,73M
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Grekodom Development
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Casa de campo 7 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 4
En venta 4-almacén villa de 320 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala de…
$577,294
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Grekodom Development
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Villa 1 habitación en Agia Marina, Grecia
Villa 1 habitación
Agia Marina, Grecia
Habitaciones 1
Área 600 m²
Se vende villa de 600 metros cuadrados en Attica. Una vista de la ciudad, el mar, la montaña…
$2,07M
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Grekodom Development
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AuraAura
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Aegina, Grecia

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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