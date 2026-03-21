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Casas con Jardín en Venta en Municipality of Aegina, Grecia

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Casa 3 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 3 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 3
Área 270 m²
Excelente casa unifamiliar a un precio único. ¡Gran oportunidad! 3 niveles con mucho trabajo…
$334,960
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Aegina, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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Baratos
De lujo
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