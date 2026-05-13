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Casas con garaje en Venta en Municipality of Aegina, Grecia

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 357 m²
Venta es una villa de piedra de alta calidad de 370 metros cuadrados en Aegina en la zona de…
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Aegina, Grecia

con Jardín
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