Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Residencial
  4. Apartamentos multinivel
  5. Piscina

Apartamentos de varios niveles con piscina en venta en Grecia

Macedonia and Thrace
7
Attica
9
Municipio de Casandra
3
Municipality of Sithonia
3
Mostrar más
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Se vende apartamento dúplex de 80 m² en Nikiti, Sithonia, a solo unos minutos del mar. En e…
$325,305
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Grecia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir