Apartamentos de varios niveles en venta en Attica, Grecia

Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 3/6
Apartamento en venta, planta: 3a, 4a (2 niveles), en la zona: Vrilissia - Centro. La zona de…
$536,020
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 2/2
Apartamentos dúplex de dos niveles en el 1er y 2do piso, con un área de 77 m2. m con 2 dormi…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/5
Quinto piso. Apartamento con una superficie de 119,91 m2. m con 3 dormitorios, salón, cocina…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Project for a gold visa! Located in Piraeus, in quiet Near the city center. Piraeus is th…
$272,563
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 7 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Apartamentos multinivel 7 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Newly built apartment building in Peristeri First Maisonette. 5th-6th floor maisonette o…
$379,978
