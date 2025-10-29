Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos de varios niveles con Jardín en venta en Grecia

Macedonia and Thrace
12
Attica
9
Municipio de Casandra
3
Municipality of Sithonia
8
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,950
