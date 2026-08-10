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Casas en Venta en Ioanian Islands, Grecia

;
Corfú
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
127
Municipality of Northern Corfu
35
Kassopaia Municipal Unit
15
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235 propiedades total found
Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
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Adosado Adosado en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado
Ioanian Islands, Grecia
Área 120 m²
Venta zona de maisonette de 120 metros cuadrados. m en Lefkimmi La propiedad consta de dos …
$115,314
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Villa en Kontokali, Grecia
Villa
Kontokali, Grecia
Área 230 m²
Venta villa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$1,50M
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TekceTekce
Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
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Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 74 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 74 metros cuadrados en la isla de Corfu. La ca…
$288,284
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Liapades, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Liapades, Grecia
Dormitorios 3
Área 147 m²
Venta de maisonette de 147 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
Precio en demanda
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Casa de campo en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo
Kynopiastes, Grecia
Área 132 m²
En venta hay 2 casas de campo 91 metros cuadrados y 41 metros cuadrados en el pueblo de Agio…
$354,213
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Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 157 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 157 metros cuadrados en la península Pelopones…
$342,769
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Casa de campo 2 habitaciones en Platonas, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Platonas, Grecia
Dormitorios 2
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$212,528
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Casa en Skripero, Grecia
Casa
Skripero, Grecia
Casa independiente totalmente reconstruida en Skripero, Corfu 💰 Precio del pedido: 138.000 €…
$156,996
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Casa de campo 3 habitaciones en Kokkini, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kokkini, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 3 dor…
$507,705
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Casa de campo en Svoronata, Grecia
Casa de campo
Svoronata, Grecia
Área 219 m²
Venta es un edificio históricamente significativo construido en 1870 en el pueblo de Kaligat…
$814,689
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Casa de campo en Astrakeri, Grecia
Casa de campo
Astrakeri, Grecia
Área 175 m²
Venta Casa de 1 planta de 175 metros cuadrados en la isla de Corfu. Una magnífica vista de l…
$1,85M
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Casa de campo 4 habitaciones en Barbati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Barbati, Grecia
Dormitorios 4
Área 161 m²
Venta Casa de 3 plantas de 161 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$531,319
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Psachnia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Psachnia, Grecia
Dormitorios 2
Área 140 m²
Venta de maisonette de 140 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$153,492
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Villa en Ioanian Islands, Grecia
Villa
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Venta villa de 2 plantas de 155 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,42M
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Villa en Kokkini, Grecia
Villa
Kokkini, Grecia
Venta: una villa de 78.16 metros cuadrados, construida en 2005, situada en una zona tranquil…
$375,424
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Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: una chimenea, aire…
$2,24M
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Villa en Tsoukalades, Grecia
Villa
Tsoukalades, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Islas Iónicas. El sótano consta de un do…
$2,48M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$680,280
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Casa de campo en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo
Kynopiastes, Grecia
Área 240 m²
La venta es una casa de 240 metros cuadrados en la zona de Gastouri, a 8 km de la ciudad de …
$1,95M
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Casa de campo 4 habitaciones en Gimari, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 4
Área 145 m²
En venta: con encanto 145 metros cuadrados Residencia en el corazón del casco antiguo de Cor…
$826,496
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Casa de campo 4 habitaciones en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kynopiastes, Grecia
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Área 180 m²
Venta casa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$226,760
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Northern Corfu, Grecia
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Municipality of Northern Corfu, Grecia
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Área 91 m²
En venta 2 -casa de 91 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja consta de sala d…
$118,071
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agii Deka, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agii Deka, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta antigua maisonette de construcción de 80 metros cuadrados en la isla de Corfu. La mais…
$94,457
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Casa de campo 4 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
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Ioanian Islands, Grecia
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Área 118 m²
Venta Casa de 3 plantas de 118 metros cuadrados en Zante. Semi-basement consta de un dormito…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Se vende casita de 140 metros cuadrados en la isla de Corfú .La casita tiene niveles 2. El s…
$513,608
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Casa de campo en Sinarades, Grecia
Casa de campo
Sinarades, Grecia
Área 150 m²
Propiedad en venta en la zona de Sinarades. La propiedad con una superficie total de 150 met…
$188,913
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Adosado Adosado en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado
Ioanian Islands, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en la isla de Corfu. Piso tiene diseño interior. Ha…
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Casa de campo 2 habitaciones en Evropouli, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Evropouli, Grecia
Dormitorios 2
Área 69 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 planta de 69 metros cuadrados en la isla de Corfu. La c…
$377,827
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Tipos de propiedades en Ioanian Islands

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Ioanian Islands, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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