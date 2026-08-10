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Casas de campo en venta en Ioanian Islands, Grecia

;
Corfú
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
60
Municipality of Northern Corfu
18
Kassopaia Municipal Unit
6
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110 propiedades total found
Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 74 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 74 metros cuadrados en la isla de Corfu. La ca…
$288,284
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Casa de campo en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo
Kynopiastes, Grecia
Área 132 m²
En venta hay 2 casas de campo 91 metros cuadrados y 41 metros cuadrados en el pueblo de Agio…
$354,213
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Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 157 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 157 metros cuadrados en la península Pelopones…
$342,769
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Casa de campo 2 habitaciones en Platonas, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Platonas, Grecia
Dormitorios 2
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$212,528
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Casa de campo 3 habitaciones en Kokkini, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kokkini, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 3 dor…
$507,705
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Casa de campo en Svoronata, Grecia
Casa de campo
Svoronata, Grecia
Área 219 m²
Venta es un edificio históricamente significativo construido en 1870 en el pueblo de Kaligat…
$814,689
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Casa de campo en Astrakeri, Grecia
Casa de campo
Astrakeri, Grecia
Área 175 m²
Venta Casa de 1 planta de 175 metros cuadrados en la isla de Corfu. Una magnífica vista de l…
$1,85M
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Casa de campo 4 habitaciones en Barbati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Barbati, Grecia
Dormitorios 4
Área 161 m²
Venta Casa de 3 plantas de 161 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$531,319
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Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: una chimenea, aire…
$2,24M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$680,280
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Casa de campo en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo
Kynopiastes, Grecia
Área 240 m²
La venta es una casa de 240 metros cuadrados en la zona de Gastouri, a 8 km de la ciudad de …
$1,95M
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Casa de campo 4 habitaciones en Gimari, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 4
Área 145 m²
En venta: con encanto 145 metros cuadrados Residencia en el corazón del casco antiguo de Cor…
$826,496
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Casa de campo 4 habitaciones en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kynopiastes, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta casa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$226,760
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Northern Corfu, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Northern Corfu, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
En venta 2 -casa de 91 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja consta de sala d…
$118,071
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Casa de campo 4 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 4
Área 118 m²
Venta Casa de 3 plantas de 118 metros cuadrados en Zante. Semi-basement consta de un dormito…
Precio en demanda
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Casa de campo en Sinarades, Grecia
Casa de campo
Sinarades, Grecia
Área 150 m²
Propiedad en venta en la zona de Sinarades. La propiedad con una superficie total de 150 met…
$188,913
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Casa de campo 2 habitaciones en Evropouli, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Evropouli, Grecia
Dormitorios 2
Área 69 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 planta de 69 metros cuadrados en la isla de Corfu. La c…
$377,827
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Casa de campo 3 habitaciones en Alykes Potamou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Alykes Potamou, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 3…
$460,476
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Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 156 m²
En venta, apartamentos de su superficie total145 metros cuadrados en la parcela de 5220 metr…
Precio en demanda
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Casa de campo 4 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 4
Área 90 m²
Se vende casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja const…
$141,685
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Casa de campo 2 habitaciones en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Kynopiastes, Grecia
Dormitorios 2
Área 200 m²
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$495,898
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Casa de campo en Perivoli, Grecia
Casa de campo
Perivoli, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: aire acondicionado…
$466,380
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Casa de campo 2 habitaciones en Agios Pantaleimonas, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Agios Pantaleimonas, Grecia
Dormitorios 2
Área 58 m²
Venta Casa de 1 plantas de 58 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 2 dorm…
$259,756
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Casa de campo 4 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
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Agia Eleni, Grecia
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Área 204 m²
Venta casa de 3 plantas de 204 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta de…
$885,531
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Casa de campo 6 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 6
Área 200 m²
Venta antigua construcción Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Corfu. Pl…
$88,553
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Casa de campo 3 habitaciones en Avliotes, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Avliotes, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta Casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$113,348
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Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 180 m²
La casa es una granja clásica compuesta por dos plantas. La primera planta alberga una cocin…
$442,766
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Casa de campo en Ipsos, Grecia
Casa de campo
Ipsos, Grecia
Área 130 m²
Venta Casa de 1 planta de 130 metros cuadrados en la isla de Corfu. Los propietarios dejarán…
$613,968
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Casa de campo en Gouvia, Grecia
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Gouvia, Grecia
Área 310 m²
Una villa de 310 metros cuadrados está a la venta en la isla de Corfu. La villa se encuentra…
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Casa de campo 5 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
Venta Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$737,943
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Parámetros de las propiedades en Ioanian Islands, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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