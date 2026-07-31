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Casas en Venta en Municipal Unit of Meliteieis, Grecia

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28 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Chlomos, Grecia
Casa 5 habitaciones
Chlomos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
Número de plantas 2
Entra en una inversión lista en Corfu sin empezar a partir de cero. Este lujoso proyecto de …
$453,924
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Vendedor particular
Idiomas hablados
Polski
Villa en Municipality of Southern Corfu, Grecia
Villa
Municipality of Southern Corfu, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Piso 1/1
Venta es una casa de campo de 230 metros cuadrados con una parcela de 1.200 metros cuadrados…
$580,774
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Casa de campo 5 habitaciones en Pentati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Pentati, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$389,634
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Villa en Chalikounas, Grecia
Villa
Chalikounas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 155 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$1,40M
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Villa en Stroggili, Grecia
Villa
Stroggili, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 1/1
Ofrecemos a su atención una pequeña villa en un lugar tranquilo cerca del famoso pueblo de M…
$931,101
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Villa en Ano Pavliana, Grecia
Villa
Ano Pavliana, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 200 metros cuadrados en la isla de Corfu. La p…
$384,079
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Villa en Municipality of Southern Corfu, Grecia
Villa
Municipality of Southern Corfu, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso -1/1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 150 metros cuadrados en la isla de Corfu. La c…
$465,550
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Villa en Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Piso 1/1
En la costa con impresionantes vistas, en venta una villa de 250 metros cuadrados con su pro…
$2,91M
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Villa en Mesongi, Grecia
Villa
Mesongi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 290 metros cuadrados en la isla de Corfu. La p…
$698,326
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Villa en Moraitika, Grecia
Villa
Moraitika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Piso 1/1
En un pequeño y popular pueblo turístico, en la costa oeste de la isla Corfu, una casa de ca…
$698,326
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Villa en Pentati, Grecia
Villa
Pentati, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$3,38M
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Villa en Stroggili, Grecia
Villa
Stroggili, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Piso 1/1
Venta: Villa complejo con vista al lago y proximidad a la playa Oferta única - un complejo q…
$931,101
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Villa en Agios Mattheos, Grecia
Villa
Agios Mattheos, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 265 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 265 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$1,98M
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Villa en Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 128 metros cuadrados en la isla de Corfu. La p…
$465,550
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Villa en Stroggili, Grecia
Villa
Stroggili, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 360 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$2,68M
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Villa en Chalikounas, Grecia
Villa
Chalikounas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 235 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$931,101
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Villa en Agios Mattheos, Grecia
Villa
Agios Mattheos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta const…
$290,969
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Adosado Adosado 1 habitacion en Chalikounas, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Chalikounas, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 1/1
Casa adosada en venta de 104 metros cuadrados en la isla de Corfu. El adosado se encuentra e…
$907,823
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Villa en Stroggili, Grecia
Villa
Stroggili, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso -1/2
Venta casa de 2 plantas de 125 metros cuadrados en la isla de Corfu. La planta baja consta d…
$616,854
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Villa en Chalikounas, Grecia
Villa
Chalikounas, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 82 metros cuadrados en la isla de Corfu en con…
$791,436
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Villa en Agios Mattheos, Grecia
Villa
Agios Mattheos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 290 m²
Piso 1/1
Villa en venta de 290 metros cuadrados en la isla de Corfu. Desde las ventanas se puede ver …
$721,603
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Casa de campo en Agios Mattheos, Grecia
Casa de campo
Agios Mattheos, Grecia
Área 230 m²
En venta, una casa de 230 metros cuadrados que se encuentra en una parcela de 1.200 metros c…
$589,174
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Grekodom Development
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Villa en Chalikounas, Grecia
Villa
Chalikounas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 155 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$1,40M
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Villa en Pentati, Grecia
Villa
Pentati, Grecia
Área 290 m²
Venta villa de 290 metros cuadrados en la isla de Corfu. Extras incluidos con la propiedad: …
$732,039
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Agios Mattheos, Grecia
Villa
Agios Mattheos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la isla de Corfu. Desd…
$296,788
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Villa en Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 152 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$2,39M
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Villa en Chlomatiana, Grecia
Villa
Chlomatiana, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 1/1
Distrito de LinhaEsta es una granja clásica de dos plantas. En la planta baja hay una cocina…
$436,454
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Villa en Stroggili, Grecia
Villa
Stroggili, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 105 metros cuadrados en la isla de Corfu. El p…
$325,885
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Meliteieis, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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