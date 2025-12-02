Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Municipio de Zacinto, Grecia

Zakynthos Municipal Unit
8
Laganas Municipal Unit
5
Unidad Municipal de Artemisia
4
21 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Ofrece una pequeña villa perfecta en la isla de Zante, parte de un complejo de villas pero t…
$510,535
Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 118 metros cuadrados en la isla de Zakynthos. …
$293,112
Casa de campo 6 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 225 metros cuadrados en Zante. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$1,11M
Villa en Alykanas, Grecia
Villa
Alykanas, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 300 metros cuadrados en la isla de Zakynthos. …
$492,429
Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Piso 1/1
Venta una casa unifamiliar de 200 metros cuadrados en una parcela de 4700 metros cuadrados e…
$351,735
Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 480 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 480 metros cuadrados en la isla de Zakynthos. …
$615,536
Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas con una superficie de 350 metros cuadrados en la isla de Zakynthos.…
$1,76M
Villa 9 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 9
Área 300 m²
Lujo 300 metros cuadrados. Villa con piscina y vistas al mar en Zakynthos A sólo 6 km de la …
$2,52M
Casa de campo 4 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 480 m²
Número de plantas 1
En venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Zante. La planta baja consta de 3 dorm…
$614,481
Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 225 metros cuadrados en la isla de Zakynthos. …
$1,11M
Villa en Zacinto, Grecia
Villa
Zacinto, Grecia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 550 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en la isla de Zakynthos. La primera planta …
$3,75M
Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 350 m²
Piso 1/1
Tres propiedades con una superficie total de 350 metros cuadrados y un almacén de 16 metros …
$879,337
Casa de campo 6 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 118 metros cuadrados en Zante. Semi-basement consta de un dormito…
Precio en demanda
Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Piso 1/1
Villa de lujo de 300 metros cuadrados con piscina y vistas al mar en Zakynthos A solo 6 km d…
$2,52M
Villa 12 habitaciones en Zacinto, Grecia
Villa 12 habitaciones
Zacinto, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 550 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en Zante. La planta baja consta de 2 dor…
$3,75M
Casa de campo 1 habitación en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 1
Área 350 m²
Venta tres propiedades con una superficie total de 350 metros cuadrados y un almacén de 16 m…
$877,831
Casa de campo 6 habitaciones en Alykanas, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Alykanas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Zante. 1a planta consta de un dormitorio,…
$491,585
Casa de campo 1 habitación en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
Casa independiente de 200 metros cuadrados en venta en una parcela de 4700 metros cuadrados …
$351,132
Casa de campo 2 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 1
Vacation Homes on Zakynthos Modern vacation homes (approx. 32 m²) are for sale on the bea…
$29,118
Villa 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
Villa 5 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Zante. Planta baja consta de un dormitor…
$1,76M
