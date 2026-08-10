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Villas en venta en Ioanian Islands, Grecia

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Corfú
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
39
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
7
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78 propiedades total found
Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
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Villa en Kontokali, Grecia
Villa
Kontokali, Grecia
Área 230 m²
Venta villa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$1,50M
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
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Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
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Villa en Ioanian Islands, Grecia
Villa
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Venta villa de 2 plantas de 155 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,42M
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Villa en Kokkini, Grecia
Villa
Kokkini, Grecia
Venta: una villa de 78.16 metros cuadrados, construida en 2005, situada en una zona tranquil…
$375,424
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Villa en Tsoukalades, Grecia
Villa
Tsoukalades, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Islas Iónicas. El sótano consta de un do…
$2,48M
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Villa en Barbati, Grecia
Villa
Barbati, Grecia
Área 330 m²
Prime Investment Oportunidad: Villa con vista al mar de lujo en Corfu1 Descubra una rara op…
$4,13M
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Villa en Ipsos, Grecia
Villa
Ipsos, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta villa de 2 plantas de 90 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$637,583
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Villa en Astrakeri, Grecia
Villa
Astrakeri, Grecia
Dormitorios 2
Área 250 m²
Venta villa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$2,95M
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Villa en Temploni, Grecia
Villa
Temploni, Grecia
Área 1 055 m²
En venta, dos villas de 670 metros cuadrados y 385 metros cuadrados ubicadas en el área de T…
$4,43M
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Villa en Ipsos, Grecia
Villa
Ipsos, Grecia
Área 700 m²
Venta Chalet de 3 plantas de 700 m2 en la isla de Corfu en la parte occidental de Grecia. La…
$7,08M
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Villa en Ioanian Islands, Grecia
Villa
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 5
Área 188 m²
Venta villa de 1 plantas de 188 metros cuadrados en la isla de Corfu. Villa consta de 5 dorm…
$1,59M
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Villa en Benitses, Grecia
Villa
Benitses, Grecia
Dormitorios 1
Área 72 m²
Venta villa de 1 plantas de 72 metros cuadrados en la isla de Corfu. Villa consta de un dorm…
$801,430
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Villa en Barbati, Grecia
Villa
Barbati, Grecia
Área 480 m²
Venta villa de 480 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: calefacción. Hay un sistema de…
$3,78M
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Villa en Ioanian Islands, Grecia
Villa
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 152 m²
Venta villa de 2 plantas de 152 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$2,42M
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Villa en Nissaki, Grecia
Villa
Nissaki, Grecia
Área 250 m²
Villa de lujo en venta en la isla de Corfú. La villa está totalmente equipada con todo lo ne…
$3,31M
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Villa en Kentroma, Grecia
Villa
Kentroma, Grecia
Área 150 m²
Venta, una villa de 150 metros cuadrados situada en Katavolos, al noreste de Corfu! La villa…
$2,66M
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Villa en Kassiopi, Grecia
Villa
Kassiopi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57M
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Villa en Kalafationes, Grecia
Villa
Kalafationes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Property Code: HPS5603 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 290 sq. m…
$1,55M
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Villa en Dassia, Grecia
Villa
Dassia, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,65M
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Villa en Gouvia, Grecia
Villa
Gouvia, Grecia
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
Venta villa de 3 plantas de 1000 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta …
$4,13M
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Villa en Souleika, Grecia
Villa
Souleika, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Property Code: HPS5602 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 240 sq. m…
$1,55M
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Villa en Viros, Grecia
Villa
Viros, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 377 m²
Property Code: HPS5627 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.900.000 . This 377 sq. m…
$2,19M
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Villa en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Villa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 457 m²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27M
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Villa en Benitses, Grecia
Villa
Benitses, Grecia
Área 400 m²
VENTA: 2 casas (120 metros cuadrados y 280 metros cuadrados) en la costa de Tsaki Benitses e…
$1,95M
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Villa 7 habitaciones en Spartilas, Grecia
Villa 7 habitaciones
Spartilas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Número de plantas 2
Elegant Villa with Panoramic Views and Pool in Corfu Price: €1,600,000 Location: Spartil…
$1,89M
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Área 420 m²
Venta villa de 420 metros cuadrados en Islas. Hay: paneles solares para calefacción por agua…
$2,60M
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Villa en Evropouli, Grecia
Villa
Evropouli, Grecia
Área 420 m²
En una ubicación tranquila, a pocos minutos de la capital de Corfu, vendió dos casas de camp…
$1,77M
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Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
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Municipio de Zacinto, Grecia
Área 3 000 m²
Número de plantas 2
Villa en Zakynthos 140 m2 – 3000 m2 solar – 3 dormitorios, 3 baños – 1/6 copropietario por €…
$154,417
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Villa en Karavados, Grecia
Villa
Karavados, Grecia
Área 900 m²
Venta en construcción villa de 900 metros cuadrados en Kefalonia. Los propietarios dejarán l…
$1,30M
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Parámetros de las propiedades en Ioanian Islands, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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