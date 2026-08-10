Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Ioanian Islands
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Ioanian Islands, Grecia

;
Corfú
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
21
Municipality of Northern Corfu
7
Adosado Borrar
Eliminar
37 propiedades total found
Adosado Adosado en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado
Ioanian Islands, Grecia
Área 120 m²
Venta zona de maisonette de 120 metros cuadrados. m en Lefkimmi La propiedad consta de dos …
$115,314
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Liapades, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Liapades, Grecia
Dormitorios 3
Área 147 m²
Venta de maisonette de 147 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Psachnia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Psachnia, Grecia
Dormitorios 2
Área 140 m²
Venta de maisonette de 140 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$153,492
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 2 habitaciones en Agii Deka, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agii Deka, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta antigua maisonette de construcción de 80 metros cuadrados en la isla de Corfu. La mais…
$94,457
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Se vende casita de 140 metros cuadrados en la isla de Corfú .La casita tiene niveles 2. El s…
$513,608
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado
Ioanian Islands, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en la isla de Corfu. Piso tiene diseño interior. Ha…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Ano Korakiana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ano Korakiana, Grecia
Dormitorios 2
Área 97 m²
Venta de maisonette de 97 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivele…
$141,685
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Sinarades, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sinarades, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivele…
$174,192
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Germenata, Grecia
Adosado Adosado
Germenata, Grecia
Área 80 m²
Venta, tres casas en construcción en la isla de Kefalonia. Las casas están situadas en un lu…
$826,496
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kynopiastes, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kynopiastes, Grecia
Dormitorios 2
Área 155 m²
Se vende casa de 2 plantas de 155 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja const…
$324,695
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Agios Pantaleimonas, Grecia
Adosado Adosado
Agios Pantaleimonas, Grecia
Área 121 m²
Venta de maisonette de 121 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene un nive…
$94,457
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kynopiastes, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kynopiastes, Grecia
Dormitorios 4
Área 206 m²
Venta de maisonette de 206 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 3 nivel…
$194,817
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado
Ioanian Islands, Grecia
Área 120 m²
Casa adosada en venta de 120 metros cuadrados en la isla de Corfu. El adosado se encuentra e…
$451,313
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gouvia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gouvia, Grecia
Dormitorios 3
Área 185 m²
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 3 nivel…
$531,319
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 1 habitacion en Perivoli, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Perivoli, Grecia
Dormitorios 1
Área 79 m²
Venta de maisonette de 79 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivele…
$129,878
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Gouvia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Gouvia, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta de maisonette de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivele…
$136,527
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Evropouli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Evropouli, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
En venta, una maisonette de 130 metros cuadrados situada en Kobitsi, Corfu central. La maiso…
$253,852
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Vatos, Grecia
Adosado Adosado
Vatos, Grecia
Área 34 m²
Venta adosada de 34 metros cuadrados en la isla de Corfu. El adosado se encuentra en 2 nivel…
$119,969
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Agii Deka, Grecia
Adosado Adosado
Agii Deka, Grecia
Área 124 m²
En Venta – Dos Maisonettes en Agios Matthaios Dos maisonettes están disponibles para la vent…
$175,926
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Kamara, Grecia
Adosado Adosado
Kamara, Grecia
Área 150 m²
Se vende una casita de 150 metros cuadrados en el centro del pueblo de Viros, que se encuent…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Ano Korakiana, Grecia
Adosado Adosado
Ano Korakiana, Grecia
Área 150 m²
Maisonette en venta en Ano Koracyan, Corfu Cozy maisonette en venta en la zona tranquila de…
$182,810
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Gimari, Grecia
Adosado Adosado
Gimari, Grecia
Área 840 m²
Cottage para la venta superficie total de 840 metros cuadrados que consta de cuatro niveles.…
$1,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Benitses, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Benitses, Grecia
Dormitorios 5
Área 135 m²
Venta antigua maisonette de construcción de 135 metros cuadrados en la isla de Corfu. La mai…
$85,011
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Platonas, Grecia
Adosado Adosado
Platonas, Grecia
Área 85 m²
Maisonette en venta, 85 metros cuadrados en la zona de Agioi Douloi. La maisonette está dis…
$112,167
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 6 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 6
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 3 nivel…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Vatonies, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vatonies, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
En venta, una antigua casa de 100 metros cuadrados en el pintoresco pueblo de Allimatades en…
$106,264
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kato Agios Markos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kato Agios Markos, Grecia
Dormitorios 2
Área 198 m²
Venta de maisonette de 198 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$212,528
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Liapades, Grecia
Adosado Adosado
Liapades, Grecia
Área 124 m²
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene un nive…
$165,299
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado
Ioanian Islands, Grecia
Área 104 m²
Venta de maisonette de 104 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene un nive…
$798,653
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Alykes Potamou, Grecia
Adosado Adosado
Alykes Potamou, Grecia
Área 72 m²
Venta antigua maisonette de construcción de 72 metros cuadrados en la isla de Corfu. La mais…
$484,091
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Ioanian Islands, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir