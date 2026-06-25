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Villas con Jardín en venta en Heraklion Regional Unit, Grecia

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Municipality of Heraklion
76
Heraklion Municipal Unit
74
Heraclión
61
Municipality of Chersonissos
31
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2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 131 m²
Número de plantas 3
Villa de Piedra de Lujo en Creta con Vistas Panorámicas Precio: 320.000 € Exclusiva vi…
$364,046
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 4
Villa de Piedra de Cuatro Plantas en Creta con Patio Privado Precio: 300.000 € Esta ex…
$341,293
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Parámetros de las propiedades en Heraklion Regional Unit, Grecia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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