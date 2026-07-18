Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Heraklion Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Heraklion Regional Unit, Grecia

;
Municipality of Heraklion
79
Heraklion Municipal Unit
77
Heraclión
64
Municipality of Chersonissos
31
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 131 m²
Número de plantas 3
Lujosa villa de piedra en Creta con vistas panorámicas Precio: 340.000 € Una villa úni…
$388,968
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Heraklion Regional Unit, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir