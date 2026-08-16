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Casas en Venta en Chania Regional Unit, Grecia

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Municipality of Apokoronas
144
Municipality of Platanias
63
Municipality of Chania
31
Municipality of Kissamos
15
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253 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Vamos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Vamos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta propiedad en venta se encuentra en Vamos, Apokoronas, Chania, un pintoresco e histórico…
$183,779
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Villa en Municipality of Chania, Grecia
Villa
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
These two exquisite villas — Felis and Iris — are located on the historic hillside of Halep,…
$2,03M
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Casa 4 habitaciones en Xirosterni, Grecia
Casa 4 habitaciones
Xirosterni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Esta hermosa casa en venta está situada en el pueblo de Xerosterni, Apokoronas, Chania, en u…
$530,249
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DD CO DEDD CO DE
Casa 3 habitaciones en Nopigia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nopigia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta hermosa villa en venta en Nopigia, Kissamos, Chania. Disfrute de este espacio habitable…
$680,653
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Villa en Malaxa, Grecia
Villa
Malaxa, Grecia
Dormitorios 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Kefalas, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kefalas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta casa en venta en Apokoronas, Chania, se encuentra en el pueblo de Kefalas. Es una casit…
$372,378
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Casa en Drapanos, Grecia
Casa
Drapanos, Grecia
Esta casa en venta en Drapanos Chania Crete está situada en la cima de una colina con vistas…
$766,767
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Casa 2 habitaciones en Maleme, Grecia
Casa 2 habitaciones
Maleme, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este es un proyecto impresionante que consta de 16 apartamentos de lujo en venta en Maleme, …
$393,384
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Villa en Almyrida, Grecia
Villa
Almyrida, Grecia
Dormitorios 3
New stone villa "Ra Roa" in AlmyridaStone villa Ra Roa is located in a prestigious location,…
$982,702
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Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Casa 5 habitaciones en Tsivaras, Grecia
Casa 5 habitaciones
Tsivaras, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Su propiedad en venta se encuentra en Tsivaras, Apokoronas, Chania. Situado en una parcela p…
$969,685
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Elegante Villa con vistas al mar y piscina privada | Sfinari, Kissamos Ubicación: S…
$665,751
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Casa 5 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Casa 5 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Esta es una espectacular villa en venta en Akrotiri, Chania, Crete. Tiene un espacio habitab…
$1,06M
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Casa 2 habitaciones en Vamos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Vamos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta increíble propiedad en venta en Apokoronas Chania Crete se encuentra en el pintoresco p…
$388,102
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Casa 2 habitaciones en Maleme, Grecia
Casa 2 habitaciones
Maleme, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este encantador apartamento de planta baja en venta se encuentra en Maleme, Platanias, Chani…
$300,989
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Villa 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
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Casa 2 habitaciones en Maleme, Grecia
Casa 2 habitaciones
Maleme, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este encantador apartamento en planta baja en venta en Maleme, Chania, Crete, se encuentra e…
$403,665
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$984,892
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Casa 2 habitaciones en Stylos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Stylos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento de 2 dormitorios en venta en Apokoronas Chania está situado en el pueblo de…
$76,553
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Villa en Perivolia, Grecia
Villa
Perivolia, Grecia
Área 500 m²
Venta villa de 500 metros cuadrados en el centro de Grecia. Hay: una chimenea. Extras inclui…
$2,27M
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Grekodom Development
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Casa 6 habitaciones en Kournas, Grecia
Casa 6 habitaciones
Kournas, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Esta impresionante villa en venta en Apokoronas, Chania Crete, se encuentra en el pintoresco…
$1,05M
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Casa 2 habitaciones en Vamos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Vamos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Esta vivienda en construcción en venta en Vamos Apokoronas Chania, Creta, se encuentra en un…
$141,557
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Casa 3 habitaciones en Kokkino Chorio, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kokkino Chorio, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta increíble villa recientemente renovada en venta en Apokoronas, Chania, Creta, se encuen…
$1,59M
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Casa 2 habitaciones en Vamos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Vamos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta es una increíble maisonette en venta en Apokoronas, Chania Crete, situada en el animado…
$483,653
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Villa en Perivolia, Grecia
Villa
Perivolia, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Venta: Villa de lujo de tres pisos en Galatas, Chania Una oportunidad única para la residen…
$1,60M
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 3 habitaciones en Aspro, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aspro, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Estas 3 villas en venta en Apokoronas, Chania, Creta, se encuentran en el serena pueblo de A…
$619,312
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Casa en Vamos, Grecia
Casa
Vamos, Grecia
Esta encantadora casa de piedra histórica se encuentra en Vamos, Apokoronas, Chania. La prop…
$252,422
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Villa en Chorafakia, Grecia
Villa
Chorafakia, Grecia
Área 465 m²
Se vende villa de lujo de 465 metros cuadrados. con una calidad de construcción de alto nive…
$7,62M
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Grekodom Development
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Casa 4 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kalyves, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Las casas están ubicadas en los suburbios de la aldea de Kalyves a sólo 230 metros de la pla…
$555,234
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Tipos de propiedades en Chania Regional Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Chania Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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