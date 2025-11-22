Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Chania Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Chania Regional Unit, Grecia

Municipality of Apokoronas
140
Municipality of Platanias
55
Municipality of Chania
52
La Canea
20
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Almyrida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Almyrida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 256 m²
Número de plantas 2
In the very center of the village of Almirida, just 300 meters from the popular sandy beach,…
$1,28M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 184 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Villa 4 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Maleme, Grecia
Villa 4 habitaciones
Maleme, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 262 m²
Número de plantas 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$1,45M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Chania Regional Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Chania Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir