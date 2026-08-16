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Adosados en Venta en Chania Regional Unit, Grecia

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Municipality of Apokoronas
4
Municipality of Platanias
6
Municipality of Chania
4
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14 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$984,892
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Adosado Adosado en Chorafakia, Grecia
Adosado Adosado
Chorafakia, Grecia
Área 116 m²
Casa adosada de 116 metros cuadrados en la isla de Creta está a la venta. El adosado se encu…
$399,542
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Xirosterni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Xirosterni, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Venta de maisonette de 170 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Douliana, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Douliana, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$295,177
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Xirosterni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Xirosterni, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Venta de maisonette de 170 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
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Adosado Adosado en Chorafakia, Grecia
Adosado Adosado
Chorafakia, Grecia
Área 190 m²
Casa adosada de 190 metros cuadrados en la isla de Creta está a la venta. El adosado se encu…
$740,034
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Adosado Adosado en Aspro, Grecia
Adosado Adosado
Aspro, Grecia
Área 100 m²
Venta: Maisonette separada con vistas al mar y piscina común – Chania, Creta En una de las a…
$319,918
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalathas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalathas, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
$631,679
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalathas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalathas, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 3 niveles. Planta …
$767,461
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tavronitis, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Tavronitis, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Beautiful Maisonette in Chania, Crete FOR GOLDEN VISA 250 Maisonette in Chania, Crete. Th…
$270,462
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Parámetros de las propiedades en Chania Regional Unit, Grecia

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con Vistas al mar
con Piscina
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