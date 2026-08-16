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Villas en venta en Chania Regional Unit, Grecia

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Municipality of Apokoronas
17
Municipality of Platanias
13
Municipality of Chania
16
La Canea
4
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48 propiedades total found
Villa en Municipality of Chania, Grecia
Villa
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
These two exquisite villas — Felis and Iris — are located on the historic hillside of Halep,…
$2,03M
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Villa en Malaxa, Grecia
Villa
Malaxa, Grecia
Dormitorios 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Villa en Almyrida, Grecia
Villa
Almyrida, Grecia
Dormitorios 3
New stone villa "Ra Roa" in AlmyridaStone villa Ra Roa is located in a prestigious location,…
$982,702
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Elegante Villa con vistas al mar y piscina privada | Sfinari, Kissamos Ubicación: S…
$665,751
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Villa 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
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Villa en Perivolia, Grecia
Villa
Perivolia, Grecia
Área 500 m²
Venta villa de 500 metros cuadrados en el centro de Grecia. Hay: una chimenea. Extras inclui…
$2,27M
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Villa en Perivolia, Grecia
Villa
Perivolia, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Venta: Villa de lujo de tres pisos en Galatas, Chania Una oportunidad única para la residen…
$1,60M
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Villa en Chorafakia, Grecia
Villa
Chorafakia, Grecia
Área 465 m²
Se vende villa de lujo de 465 metros cuadrados. con una calidad de construcción de alto nive…
$7,62M
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Villa en Chorafakia, Grecia
Villa
Chorafakia, Grecia
Dormitorios 2
Número de plantas 2
Description Altera
$638,178
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Villa en Dramia, Grecia
Villa
Dramia, Grecia
Área 180 m²
Villa de lujo en venta con vistas panorámicas al mar en Rethymno Una villa diseñada para un …
$1,50M
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Villa en Gavalochori, Grecia
Villa
Gavalochori, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 286 m²
Property Code: HPS4192 - Villa FOR SALE in Chania Center for € 980.000 . This 286 sq. m. fu…
$1,13M
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Villa en Kalyves, Grecia
Villa
Kalyves, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta villa de 3 plantas de 100 metros cuadrados en Creta. El sótano consta de 2 almacenes. …
$755,654
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Villa 4 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Villa en Kalathas, Grecia
Villa
Kalathas, Grecia
Área 250 m²
Villa de lujo moderna en Agios Onoufrios – Experimenta la esencia de la vida refinada En una…
$1,74M
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Villa en Dramia, Grecia
Villa
Dramia, Grecia
Dormitorios 7
Área 450 m²
Venta: Villa de piedra tradicional en Creta ¡Una oportunidad única de residencia o inversió…
$1,60M
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Villa en Kefalas, Grecia
Villa
Kefalas, Grecia
Dormitorios 2
Área 151 m²
A cozy house in a quiet location, surrounded by olive groves.Everything here is thought out …
$635,866
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Villa 4 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 0 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Villa 4 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 184 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
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Villa en Perivolia, Grecia
Villa
Perivolia, Grecia
Área 180 m²
Villa de lujo contemporáneo 550m del mar En uno de los lugares más privilegiados de la zona,…
$1,59M
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Villa en Kalyves, Grecia
Villa
Kalyves, Grecia
Área 406 m²
Venta Villa en Apokoronas. En una parcela de 4300 metros cuadrados villa en venta con una ma…
$3,73M
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Villa 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,07M
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Villa 4 habitaciones en Plaka, Grecia
Villa 4 habitaciones
Plaka, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 2
Stone villa with pool and sea view A modern and fully equipped new villa near the traditi…
$1,33M
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Villa 6 habitaciones en Almyrida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Almyrida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 256 m²
Número de plantas 2
In the very center of the village of Almirida, just 300 meters from the popular sandy beach,…
$1,28M
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Villa en Plaka, Grecia
Villa
Plaka, Grecia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 10
Área 695 m²
Property Code: HPS5739 - Villa FOR SALE in Chania Center for € 2.500.000 . This 695.00 sq. …
$2,88M
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Villa en Perivolia, Grecia
Villa
Perivolia, Grecia
Dormitorios 6
Área 420 m²
En venta 3-almacén villa de 420 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de 2 dormit…
$2,13M
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Villa en Municipality of Platanias, Grecia
Villa
Municipality of Platanias, Grecia
Área 386 m²
Venta villa de 2 plantas de 386 metros cuadrados en la isla de Creta. La primera planta cons…
$1,18M
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Villa 6 habitaciones en Maleme, Grecia
Villa 6 habitaciones
Maleme, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 2
CRETE MALEME  Experience the essence of luxury villa living in Maleme, Crete, with this e…
$714,060
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Villa 3 habitaciones en Chorafakia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Chorafakia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Número de plantas 2
Altera Pars Project is located in the touristic area of Tersana Village, 30 minutes drive fr…
$638,342
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Villa en Perivolia, Grecia
Villa
Perivolia, Grecia
Dormitorios 7
Área 300 m²
En venta 2-almacén villa de 300 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de dormitor…
$1,06M
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Villa en Municipality of Chania, Grecia
Villa
Municipality of Chania, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
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These two exquisite villas — Felis and Iris — are located on the historic hillside of Halep,…
$4,05M
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Parámetros de las propiedades en Chania Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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