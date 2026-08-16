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Casas de campo en venta en Chania Regional Unit, Grecia

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Municipality of Apokoronas
12
Casa de campo Borrar
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14 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$674,756
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 1
Casa de campo con piscina y vistas al mar. En el territorio del sitio con una superficie …
$645,920
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Casa de campo 8 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
Precio en demanda
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 1
Country house with swimming pool and sea views On the territory of the site with a total …
$634,386
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalathas, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalathas, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta casa de 1 plantas de 112 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$562,376
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Grekodom Development
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 2
Casa de dos pisos con piscina y vista de costura. En el territorio del sitio con una supe…
Precio en demanda
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TekceTekce
Casa de campo 5 habitaciones en Douliana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Douliana, Grecia
Dormitorios 5
Área 210 m²
------ Un Haven de Tranquidad y Lujo en el Corazón del Peloponés Situado en Kamari, Xylokas…
$1,77M
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Grekodom Development
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Casa de campo 8 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 3
Country tree-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tot…
Precio en demanda
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Número de plantas 2
Country two-story house with a pool and sew view On the territory of the site with a tota…
Precio en demanda
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 1
En el sitio con un área total de 2.468 metros cuadrados. ( 24 acres ) Se construyeron 10 cas…
$865,072
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Número de plantas 1
On the site with a total area of ​​2,468 sq.m. (24 acres) 10 houses were built. Of these, 6 …
$830,469
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Casa de campo en Municipality of Chania, Grecia
Casa de campo
Municipality of Chania, Grecia
Área 160 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la isla de Creta. La c…
Precio en demanda
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyves, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Número de plantas 1
On the site with a total area of 2.468 sq.m. ( 24 acres ) 10 houses were built. Of these, 6 …
$668,989
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Casa de campo 3 habitaciones en Douliana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Douliana, Grecia
Dormitorios 3
Área 690 m²
Venta Casa de 4 plantas de 690 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$330,598
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Parámetros de las propiedades en Chania Regional Unit, Grecia

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