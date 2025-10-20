Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Edificios Residencial en Venta en Gelsenkirchen, Alemania

5 propiedades total found
Edificio rentable 463 m² en Gelsenkirchen, Alemania
Edificio rentable 463 m²
Gelsenkirchen, Alemania
Área 463 m²
Número de plantas 4
Apartment house in the very center of Gelsenkirchen, 3 minutes from the central pedestrian s…
$730,181
Dejar una solicitud
Edificio rentable 321 m² en Gelsenkirchen, Alemania
Edificio rentable 321 m²
Gelsenkirchen, Alemania
Área 321 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en 45892 Gelsenkirchen.La casa fue construida en 1970 como una casa de …
$381,092
Dejar una solicitud
Edificio rentable 870 m² en Gelsenkirchen, Alemania
Edificio rentable 870 m²
Gelsenkirchen, Alemania
Área 870 m²
Número de plantas 5
Apartamento en venta en 45881 Gelsenkirchenen una buena condicióncasa 196712 apartamentos5 p…
$902,038
Dejar una solicitud
Edificio rentable 465 m² en Gelsenkirchen, Alemania
Edificio rentable 465 m²
Gelsenkirchen, Alemania
Área 465 m²
Número de plantas 4
$627,479
Dejar una solicitud
Edificio rentable 391 m² en Gelsenkirchen, Alemania
Edificio rentable 391 m²
Gelsenkirchen, Alemania
Área 391 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en 47166 Duisburg.Buena ubicación en la zona.hay 7 apartamentos en el e…
$632,097
Dejar una solicitud
