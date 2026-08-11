Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Berlín
  4. Comercial
  5. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Berlín, Alemania

;
bienes raíces comerciales
19
hoteles
4
inversiones inmobiliarias
4
Edificio rentable Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Edificio rentable 987 m² en Berlín, Alemania
Edificio rentable 987 m²
Berlín, Alemania
Habitaciones 28
Área 987 m²
Número de plantas 3
Ingresos en Berlín, alquilados completamente. Consta de 12 apartamentos (de 1 a 3 habitacion…
$4,49M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Edificio rentable en Berlín, Alemania
Edificio rentable
Berlín, Alemania
Casa de camping con permiso de construcción! El edificio existente con 15 apartamentos (d…
$4,50M
Dejar una solicitud
Edificio rentable 987 m² en Berlín, Alemania
Edificio rentable 987 m²
Berlín, Alemania
Dormitorios 28
Área 987 m²
Número de plantas 3
Apartamento en Berlín, totalmente alquilado. Consta de 12 apartamentos (de 1 a 3 habitacione…
$4,53M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir