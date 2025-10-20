Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Edificios Residencial en Venta en Wuppertal, Alemania

Edificio rentable 656 m² en Wuppertal, Alemania
Edificio rentable 656 m²
Wuppertal, Alemania
Área 656 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en 42117 Wuppertal, construido en 1973 / renovado en 2020 con pisos de …
$925,540
Dejar una solicitud
Edificio rentable 446 m² en Wuppertal, Alemania
Edificio rentable 446 m²
Wuppertal, Alemania
Área 446 m²
Número de plantas 4
Promoción de la granja en 42117 Wuppertal 1973 año carteles / 2020 renovado con hormigón de …
$969,942
Dejar una solicitud
Edificio rentable 371 m² en Wuppertal, Alemania
Edificio rentable 371 m²
Wuppertal, Alemania
Área 371 m²
Número de plantas 3
$488,039
Dejar una solicitud
