Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Duisburgo
  4. Comercial
  5. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Duisburgo, Alemania

bienes raíces comerciales
8
Edificio rentable Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Edificio rentable 303 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 303 m²
Duisburgo, Alemania
Área 303 m²
Número de plantas 4
$302,119
Dejar una solicitud
Edificio rentable 520 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 520 m²
Duisburgo, Alemania
Área 520 m²
Número de plantas 4
$720,438
Dejar una solicitud
Edificio rentable 250 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 250 m²
Duisburgo, Alemania
Área 250 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en Duisburg.La casa fue construida en 1915La casa tiene 3 plantas, 5 ap…
$430,090
Dejar una solicitud
Edificio rentable 491 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 491 m²
Duisburgo, Alemania
Área 491 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en 47166 DuisburgLa casa tiene 1 espacio comercial - 35 m25 apartamento…
$524,921
Dejar una solicitud
Edificio rentable 496 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 496 m²
Duisburgo, Alemania
Área 496 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en Duisburg 47169Superficie de la vivienda 496 m2Se alquilan 5 apartame…
$468,623
Dejar una solicitud
Edificio rentable 562 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 562 m²
Duisburgo, Alemania
Área 562 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en 47169 Duisburg.Superficie de la vivienda 562 m2hay 7 apartamentos en…
$521,660
Dejar una solicitud
Edificio rentable 480 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 480 m²
Duisburgo, Alemania
Área 480 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en 47169 DuisburgHay 8 apartamentos en el edificio, sólo 1 apartamento …
$539,462
Dejar una solicitud
Edificio rentable 696 m² en Duisburgo, Alemania
Edificio rentable 696 m²
Duisburgo, Alemania
Área 696 m²
Número de plantas 5
47169 DuisburgCasa construida en 1935 / modernizada en 2019.En 2019 se realizó una amplia la…
$743,739
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir