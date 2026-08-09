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Edificios Residencial en Venta en Hesse, Alemania

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Fráncfort del Meno
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16 propiedades total found
Edificio rentable 360 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 360 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 360 m²
Descripción: edificio de apartamentos con 6 apartamentos con balcones en un nuevo estado. ¡T…
$2,57M
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Edificio rentable 800 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 800 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 800 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos ( nuevo edificio - 7 apartamentos ) en la popular zona central de F…
$8,64M
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Edificio rentable 630 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 630 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 21
Área 630 m²
Número de plantas 3
Nueva casa para 7 apartamentos con aparcamiento subterráneo para cada apartamento en una zon…
$5,88M
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Edificio rentable 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 600 m²
Número de plantas 4
Apartamento con 6 apartamentos con balcones en excelente estado. La casa se encuentra en la …
$3,69M
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Edificio rentable 380 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 380 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 380 m²
Número de plantas 3
Un asequible edificio de apartamentos de tres pisos con jardín ajardinado. En la casa: 5 p…
$2,88M
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Edificio rentable 750 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 750 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 24
Área 750 m²
Número de plantas 4
El apartamento bien mantenido tiene 7 apartamentos. ¡Quizás un desglose del edificio y un …
$4,97M
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Edificio rentable 1 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 1 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 1 600 m²
Número de plantas 7
Edificio residencial y comercial en venta en la zona central de Frankfurt.La propiedad total…
$13,83M
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Edificio rentable 360 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 360 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 360 m²
Descripción: edificio de apartamentos con 6 apartamentos con balcones en una nueva condición…
$2,59M
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Edificio rentable 1 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 1 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 1 600 m²
Número de plantas 7
Edificio residencial y comercial en venta en el distrito central de Frankfurt.El establecimi…
$13,94M
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Edificio rentable 882 m² en Wolfhagen, Alemania
Edificio rentable 882 m²
Wolfhagen, Alemania
Área 882 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en 34466 Wolfhagen (30 minutos de Kassel).Zona terrestre - 532 m2;La su…
$544,911
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Edificio rentable 630 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 630 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 21
Área 630 m²
Número de plantas 3
Nueva casa con 7 apartamentos con aparcamiento subterráneo para cada apartamento en una zona…
$5,93M
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Edificio rentable 800 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 800 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 800 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos (nuevo edificio - 7 apartamentos) en el popular distrito central de…
$8,71M
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Edificio rentable 750 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 750 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 24
Área 750 m²
Número de plantas 4
El apartamento bien mantenido tiene 7 apartamentos.Posiblemente una expansión del edificio y…
$5,01M
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Edificio rentable 380 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 380 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 380 m²
Número de plantas 3
Profitable edificio de apartamentos de tres plantas con jardín ajardinado.En la casa: 5 apar…
$2,90M
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Edificio rentable 365 m² en Hohenkirchen, Alemania
Edificio rentable 365 m²
Hohenkirchen, Alemania
Área 365 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en 34314 EspenauLa dirección del sitio es Kasseler Str., 34314 Espenau …
$595,583
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Edificio rentable 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Edificio rentable 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 600 m²
Número de plantas 4
Apartamento casa con 6 apartamentos con balcones en excelente estado. La casa se encuentra e…
$3,72M
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