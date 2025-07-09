Complejo residencial Tbilisi W. Residences

El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara oportunidad para experimentar la tranquilidad de la naturaleza intacta mientras permanece conectado a la comodidad de la vida urbana moderna. El impresionante paisaje en el bosque inundado preservado crea un escenario ideal para una vida tranquila y lujosa.

La visión tanto para la conservación como para la comunidad reconoce que la protección más efectiva proviene de personas que entienden y valoran los sistemas naturales. Los residentes se presentan a la naturaleza notable de Georgia mientras disfrutan de servicios de primera clase. El dinámico entorno fluvial crea un sentido inigualable de flujo a lo largo del desarrollo, ofreciendo a los residentes acceso continuo a la recreación basada en el agua y los efectos enfriadores y calmantes de la presencia del río.



Development Highlights:

Superficie total: 590 Hectáreas de excelencia planificada.

Waterfront: 10 kilómetros de paseo marítimo prístino.

Espacio Verde: 310 Hectáreas de naturaleza abierta y parques.

Infraestructura Social: Escuelas de élite, clínicas de clase mundial, instalaciones deportivas profesionales y seguridad.

Luxury Living: Hoteles Premium, residencias de marca, tiendas de diseño y restaurantes de firmas & bares.

Arts & Culture: Dedicated entertainment districts and spa & wellness retreats.

Lujosa casa adosada multifamiliar, villas y apartamentos.

El complejo residencial es donde los puentes de la ciudad simbolizan más que el paso, representan unidad y continuidad. Aquí, la tradición inspira la innovación, y cada espacio refleja la calidez de la hospitalidad georgiana.

Diseños disponibles (Renovados):

Residencia de 1 dormitorio: 61,3 m2 - precio por solicitud

Residencia de 2 dormitorios: 93,8 m2 - precio por solicitud

Residencia de 3 dormitorios: 149.8 m2 - precio por solicitud

Situado en la Reserva Managed Ponichala, el proyecto ofrece acceso directo a un punto caliente único de biodiversidad. Este ecosistema forestal preservado garantiza que sus vistas permanezcan verde esmeralda y su aire permanece prístino, proporcionando un buffer natural permanente entre su hogar y el bullicio de la ciudad.