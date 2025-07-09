Piso en edificio nuevo White Line

White Lines: un complejo moderno de alta tecnología. Su apariencia continúa las tradiciones estéticas de la arquitectura clásica, que está a solo 300 metros del mar.
Dos casas modernas y bien pensadas: con techos altos, amplias plazas de aparcamiento, territorio privado y una habitación para relajarse, decorar la parte turística de Batumi.
Hemos desarrollado un espacio de vida completamente nuevo para cumplir con los requisitos de la vida moderna y las vistas.
Puede tener un acogedor apartamento tipo estudio de 29,4 m2 con una vista maravillosa y una ubicación conveniente, centro comercial, parque acuático y un hermoso paseo marítimo.
Vale la pena mencionar en el proyecto acristalamiento, fachada, aislamiento de Saint Gobain
En nuestro complejo encontrará
Apartamento en marco blanco:
- Yeso de cemento seco en una nueva tecnología
- El cableado y las corrientes débiles
- elevación del suelo
- Todas las instalaciones sanitarias
- Se instalan puertas metálicas de alta calidad, planchas de estaño 3 mm.
Recepción cómoda:
-Servicios de reserva - Nuestra empresa lo ayudará a alquilar su alojamiento
- servicio de conserjería
- protección del complejo
- Mantenimiento y cuidado del complejo residencial
observación de video
- servicio de limpieza
Elevador de alta calidad - elevador de alta velocidad, confiable y silencioso
高 El último sistema de incendios según las normas europeas
高 Pasante 36 meses - depósito 0 %