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Piso en edificio nuevo White Line

Batumi, Georgia
Precio en demanda
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8
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ID: 61
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/12/21

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Panel
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2021
  • Número de plantas
    Número de plantas
    25

Sobre el complejo

White Lines: un complejo moderno de alta tecnología. Su apariencia continúa las tradiciones estéticas de la arquitectura clásica, que está a solo 300 metros del mar.

Dos casas modernas y bien pensadas: con techos altos, amplias plazas de aparcamiento, territorio privado y una habitación para relajarse, decorar la parte turística de Batumi.

Hemos desarrollado un espacio de vida completamente nuevo para cumplir con los requisitos de la vida moderna y las vistas.

Puede tener un acogedor apartamento tipo estudio de 29,4 m2 con una vista maravillosa y una ubicación conveniente, centro comercial, parque acuático y un hermoso paseo marítimo.

Vale la pena mencionar en el proyecto acristalamiento, fachada, aislamiento de Saint Gobain

En nuestro complejo encontrará

Apartamento en marco blanco:

- Yeso de cemento seco en una nueva tecnología

- El cableado y las corrientes débiles

- elevación del suelo

- Todas las instalaciones sanitarias

- Se instalan puertas metálicas de alta calidad, planchas de estaño 3 mm.

Recepción cómoda:

-Servicios de reserva - Nuestra empresa lo ayudará a alquilar su alojamiento

- servicio de conserjería

- protección del complejo

- Mantenimiento y cuidado del complejo residencial

observación de video

- servicio de limpieza

Elevador de alta calidad - elevador de alta velocidad, confiable y silencioso

高 El último sistema de incendios según las normas europeas

高 Pasante 36 meses - depósito 0 %

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 31.0 – 60.0
Precio por m², USD 1,300
Precio del apartamento, USD 40,300 – 78,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 86.0
Precio por m², USD 1,300
Precio del apartamento, USD 111,800

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
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