Piso en edificio nuevo White Line

White Lines: un complejo moderno de alta tecnología. Su apariencia continúa las tradiciones estéticas de la arquitectura clásica, que está a solo 300 metros del mar.

Dos casas modernas y bien pensadas: con techos altos, amplias plazas de aparcamiento, territorio privado y una habitación para relajarse, decorar la parte turística de Batumi.

Hemos desarrollado un espacio de vida completamente nuevo para cumplir con los requisitos de la vida moderna y las vistas.

Puede tener un acogedor apartamento tipo estudio de 29,4 m2 con una vista maravillosa y una ubicación conveniente, centro comercial, parque acuático y un hermoso paseo marítimo.

Vale la pena mencionar en el proyecto acristalamiento, fachada, aislamiento de Saint Gobain

En nuestro complejo encontrará

Apartamento en marco blanco:

- Yeso de cemento seco en una nueva tecnología

- El cableado y las corrientes débiles

- elevación del suelo

- Todas las instalaciones sanitarias

- Se instalan puertas metálicas de alta calidad, planchas de estaño 3 mm.

Recepción cómoda:

-Servicios de reserva - Nuestra empresa lo ayudará a alquilar su alojamiento

- servicio de conserjería

- protección del complejo

- Mantenimiento y cuidado del complejo residencial

observación de video

- servicio de limpieza

Elevador de alta calidad - elevador de alta velocidad, confiable y silencioso

高 El último sistema de incendios según las normas europeas

高 Pasante 36 meses - depósito 0 %