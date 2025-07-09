Piso en edificio nuevo Barnovi Boutique House

Panorama general del proyecto
• 8 pisos
• Vistas panorámicas sobre la ciudad y Mtatsminda
• Patio privado ajardinado – 500 metros cuadrados
• Servicio de conserjería 24/7
• Estacionamiento subterráneo de dos niveles para 20 vehículos
• Construcción realizada con materiales de construcción ecológicos y de alta calidad Este desarrollo está diseñado para proporcionar privacidad, comodidad y vida urbana elevada en uno de los lugares más deseables de Tbilisi.
⸻
Desarrollado
– Premium Development Company Premium Development Company es una empresa de construcción especializada en proyectos residenciales multifuncionales de estilo boutique. La empresa se centra en los desarrollos dentro de los distritos históricos de Tbilisi, asegurando que cada proyecto preserve el patrimonio arquitectónico local al tiempo que introduce los niveles de vida modernos. Diseño de valores básicos Una visión arquitectónica única y contemporánea que combina elegancia con funcionalidad. Localización Proyectos situados en barrios históricos de Tbilisi, dando a cada residencia carácter distintivo y profundidad cultural. Funcionalidad Espacios residenciales multifuncionales diseñados para garantizar una vida confortable y moderna. Misión Crear ambientes de vida refinados y confortables respetando y preservando el patrimonio arquitectónico de los distritos históricos de Tbilisi.
⸻
Ubicación
Vasili Barnovi Street 28–30 1 edificio residencial actualmente en construcción Entrega programada para Q1 2026
⸻
Precios
Precio por m2 desde $3,500
Unidades disponibles Apartamentos de 2 habitaciones 50.66 – 73.8 metros cuadrados Precio bajo petición Apartamentos de 3 habitaciones 86.48 – 170.1 metros cuadrados Precio bajo petición Apartamentos de 4 habitaciones 171.1 – 317.1 metros cuadrados Precio bajo petición Apartamento de 5 habitaciones 296,9 metros cuadrados Precio bajo petición