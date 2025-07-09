  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Apart hotel Alliance Highline

Apart hotel Alliance Highline

Tiflis, Georgia
de
$196,938
19/11/24
$196,938
25/10/24
$184,000
;
10 1
Dejar una solicitud
ID: 22396
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    26

Sobre el complejo

Alliance Highline es un complejo arquitectónico y de inversión emblemático de Tiflis, que se encuentra en la parte más dinámica de la capital, en la intersección de Vake-Saburtalo.

El complejo consta de tres torres: las torres A y B, totalmente realizadas, están dedicadas a apartamentos de inversión de lujo, y la torre C incluirá las primeras residencias de inversión de la capital de la categoría más alta de la marca Wyndham Grand Residences Tbilisi.

La mayor compañía estadounidense de gestión Aimbridge Hospitality gestionará Alliance Highline, lo que garantizará servicios de los más altos estándares, así como un alquiler efectivo de apartamentos.

Valor total de la inversión: $115 000 000

La infraestructura del proyecto:
• Centro de spa y bienestar
• Piscina cubierta
• Gimnasio
• Restaurante
• Bar en el lobby
• Lounge
• Espacios de coworking
• Espacios para conferencias
• Atrio y zona de recreación
• Aparcamiento local de 4 niveles

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 34.3 – 40.2
Precio por m², USD 5,672 – 5,750
Precio del apartamento, USD 196,938 – 231,150

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Reseña en vídeo de apart - hotel Alliance Highline

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$124,642
Complejo residencial RP Blue
Batumi, Georgia
de
$43,670
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Tiflis, Georgia
de
$2,800
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$68,000
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgia
de
$82,000
Está viendo
Apart hotel Alliance Highline
Tiflis, Georgia
de
$196,938
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Mostrar todo Barrio residencial European Village Elite
Barrio residencial European Village Elite
Batumi, Georgia
de
$350,000
Área 320 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Proyecto único Batumi La ciudad de European Village ya se ha llamado Batumi Rublevka, y esto no es accidental. La combinación de estos factores hace que el complejo sea excepcional: La aversión al mar es de unos 500 metros reales. Vista panorámica al mar, vista a la montaña y un …
Desarrollador
European Village
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$70,319
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 91–179 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Saburtalo Residence es un complejo de 13 plantas, situado cerca del lago Lisi. En la primera planta del complejo residencial se ubicarán varias instalaciones comerciales, incluyendo un hipermercado de marca internacional. El complejo cuenta con zonas verdes recreativas, aparcamiento subterrá…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Apartamentos 2 habitaciones
120.8
115,968
Apartamentos 3 habitaciones
178.8
132,392
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Mostrar todo Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Batumi, Georgia
de
$67,830
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 16
Complejo hotelero multifuncional de 16 plantas en Gonio Quariati. El proyecto está ubicado en una ubicación pintoresca entre el Mar Negro y las montañas, proporcionando una infraestructura multifuncional diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los futuros huéspedes, impresion…
Agencia
Satellite Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones