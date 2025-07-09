Apart hotel Alliance Highline

Alliance Highline es un complejo arquitectónico y de inversión emblemático de Tiflis, que se encuentra en la parte más dinámica de la capital, en la intersección de Vake-Saburtalo.



El complejo consta de tres torres: las torres A y B, totalmente realizadas, están dedicadas a apartamentos de inversión de lujo, y la torre C incluirá las primeras residencias de inversión de la capital de la categoría más alta de la marca Wyndham Grand Residences Tbilisi.



La mayor compañía estadounidense de gestión Aimbridge Hospitality gestionará Alliance Highline, lo que garantizará servicios de los más altos estándares, así como un alquiler efectivo de apartamentos.



Valor total de la inversión: $115 000 000



La infraestructura del proyecto:

• Centro de spa y bienestar

• Piscina cubierta

• Gimnasio

• Restaurante

• Bar en el lobby

• Lounge

• Espacios de coworking

• Espacios para conferencias

• Atrio y zona de recreación

• Aparcamiento local de 4 niveles