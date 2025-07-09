Apart hotel Alliance Centropolis

Alliance Centropolis es el proyecto más multifuncional del Cáucaso, que combina el World Trade Center y su espacio de exposición, el Hyatt Centric Boulevard Batumi y 24 componentes de infraestructura. El proyecto está ubicado en Batumi, una de las ciudades más atractivas de Europa, a solo 50 metros del Mar Negro.
Cada componente del complejo garantiza su ocupación no estacional durante todo el año, lo que contribuye a la atractividad de la inversión y la importancia regional del complejo.
Valor total de la inversión $420 000 000
"Alliance Centropolis incluye:
• La primera área de exposición del World Trade Center en la región
• Apartamentos de inversión de alta gama
• Hotel internacional de 5 estrellas Hyatt Centric Boulevard Batumi
• El casino más grande de Georgia
• Centro de negocios de clase A
• Centro comercial de clase A
• Zona recreativa de 10,000 m²
• Aparcamiento subterráneo local de 3 niveles
• Restaurante de lujo, Sky lounge y bar
• Centro de entretenimiento
• Piscina cubierta
• Centro de spa y fitness
• Espacio de coworking
• Cine