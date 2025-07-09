  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Apart hotel Alliance Centropolis

Apart hotel Alliance Centropolis

Batumi, Georgia
de
$102,869
30/12/24
$102,869
26/12/24
$115,767
28/11/24
$127,151
19/11/24
$116,286
25/10/24
$113,286
;
14 1
Dejar una solicitud
ID: 22382
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029

Sobre el complejo

Alliance Centropolis es el proyecto más multifuncional del Cáucaso, que combina el World Trade Center y su espacio de exposición, el Hyatt Centric Boulevard Batumi y 24 componentes de infraestructura. El proyecto está ubicado en Batumi, una de las ciudades más atractivas de Europa, a solo 50 metros del Mar Negro.

Cada componente del complejo garantiza su ocupación no estacional durante todo el año, lo que contribuye a la atractividad de la inversión y la importancia regional del complejo.

Valor total de la inversión $420 000 000

Spanish:
"Alliance Centropolis incluye:
• La primera área de exposición del World Trade Center en la región
• Apartamentos de inversión de alta gama
• Hotel internacional de 5 estrellas Hyatt Centric Boulevard Batumi
• El casino más grande de Georgia
• Centro de negocios de clase A
• Centro comercial de clase A
• Zona recreativa de 10,000 m²
• Aparcamiento subterráneo local de 3 niveles
• Restaurante de lujo, Sky lounge y bar
• Centro de entretenimiento
• Piscina cubierta
• Centro de spa y fitness
• Espacio de coworking
• Cine

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 50.2 – 77.6
Precio por m², USD 3,265 – 6,085
Precio del apartamento, USD 195,315 – 464,436
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 71.2 – 113.3
Precio por m², USD 3,575 – 6,485
Precio del apartamento, USD 260,053 – 506,011
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 30.3 – 33.4
Precio por m², USD 3,975 – 4,754
Precio del apartamento, USD 127,151 – 144,305

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Reseña en vídeo de apart - hotel Alliance Centropolis

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos White Square Gamrekeli
Tiflis, Georgia
de
$130,000
Complejo residencial NB Residence HO
Batumi, Georgia
de
$23,000
Apart - hotel Alliance Privilege
Batumi, Georgia
de
$174,000
Edificio de apartamentos Kazbegi Residence
Tiflis, Georgia
de
$81,000
Edificio de apartamentos Compact House
Batumi, Georgia
de
$38,521
Está viendo
Apart hotel Alliance Centropolis
Batumi, Georgia
de
$102,869
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Mostrar todo Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Chakvi, Georgia
de
$57,966
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Mostrar todo Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Batumi, Georgia
de
$75,250
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 38–148 m²
28 objetos inmobiliarios 28
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo Incluido, se crea en el principio de "resort-city" y consta de 5 ubicaciones, conectadas por transbordadores e infraestructura. La infraestructura del complejo supera los 27.000 m2 y consta de piscinas,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.5 – 93.8
75,250 – 891,100
Apartamentos 2 habitaciones
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Apartamentos 3 habitaciones
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Estudio
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Mostrar todo Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Batumi, Georgia
de
$47,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 47
Estudio de venta en el complejo de élite Next Address (Batumi, Block B, 7th floor)💰 Plan de pago flexible• Precio de transferencia: 47.500 dólares:- Contribución inicial: 27.500 dólaresRestauración: $20,000 cuotas hasta junio 2027 sin intereses y sobrepagos• Área protegida cerrada, seguridad…
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones