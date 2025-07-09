Apart hotel Alliance Centropolis

Alliance Centropolis es el proyecto más multifuncional del Cáucaso, que combina el World Trade Center y su espacio de exposición, el Hyatt Centric Boulevard Batumi y 24 componentes de infraestructura. El proyecto está ubicado en Batumi, una de las ciudades más atractivas de Europa, a solo 50 metros del Mar Negro.

Cada componente del complejo garantiza su ocupación no estacional durante todo el año, lo que contribuye a la atractividad de la inversión y la importancia regional del complejo.

Valor total de la inversión $420 000 000

"Alliance Centropolis incluye:

• La primera área de exposición del World Trade Center en la región

• Apartamentos de inversión de alta gama

• Hotel internacional de 5 estrellas Hyatt Centric Boulevard Batumi

• El casino más grande de Georgia

• Centro de negocios de clase A

• Centro comercial de clase A

• Zona recreativa de 10,000 m²

• Aparcamiento subterráneo local de 3 niveles

• Restaurante de lujo, Sky lounge y bar

• Centro de entretenimiento

• Piscina cubierta

• Centro de spa y fitness

• Espacio de coworking

• Cine