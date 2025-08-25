  1. Realting.com
Jakarta Head Office. Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman,, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Promotor
2017
Menos de un mes
English, Русский
swoi-development.com
Sobre el desarrollador

SWOI Development Group - es una empresa multidisciplinaria de desarrollo y gestión que opera en Bali desde 2017. Se especializan en la construcción de propiedades de inversión dirigidas a turistas, expatriados e inversores, y gestionan proyectos de infraestructura residencial y desarrollo.

Servicios

  • Venta de propiedades de inversión en Bali – villas, casas adosadas y complejos residenciales diseñados para inversores, expatriados y turistas.

  • Selección de propiedades adaptadas – asistencia para elegir propiedades basadas en los objetivos de los clientes: residencia personal, alquiler o reventa.

  • Consultoría de inversión – análisis de rentabilidad, pronósticos de retorno a inversión y soporte de transacción.

  • Apoyo legal: procesamiento de documentos, seguridad de las transacciones y asesoramiento jurídico sobre propiedad inmobiliaria en Bali.

  • Servicio post-venta – gestión de propiedades, servicios de alquiler y mantenimiento técnico de propiedades.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 21:53
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Indonesia
SWOI GROUP
SWOI GROUP
