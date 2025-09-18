Frontier Experiences es una prominente empresa inmobiliaria y desarrolladora de lujo centrada en la creación de hoteles boutique de lujo únicos en algunos de los lugares fronterizos más impresionantes del mundo.
Nos especializamos en soluciones de propiedades adaptadas y de alta gama para destinos tropicales, ofreciendo alojamientos lujosos, experiencias curadas y oportunidades exclusivas de bienes raíces en mercados fronterizos.
Lo que nos hace destacar
Nuestras propiedades son únicas en su diseño, mezclando perfectamente con el medio ambiente y la cultura local.
La sostenibilidad es nuestra filosofía central y tomamos un enfoque serio. Abrazando la sostenibilidad y los acontecimientos más recientes en la zona, implementamos prácticas e iniciativas ecológicas en todas nuestras propiedades. Nuestro objetivo es minimizar nuestra huella de carbono y colaborar con las comunidades locales, trabajando activamente para lograr un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.
Nuestro acercamiento al lujo con una fuerte parte ambiental nos permite ofrecer un producto muy único.
Teniendo un enfoque exclusivo para el viajero, vamos más allá de los alojamientos de lujo y sobre las expectativas de curar experiencias inolvidables para nuestros clientes. Organizamos alquileres de yates privados, tours de helicópteros, excursiones personalizadas, retiros de bienestar e inmersiones culturales, asegurando que todos los aspectos del viaje estén adaptados para satisfacer las preferencias únicas de cada cliente.
Nuestra cartera incluye una amplia gama de alojamientos de lujo, villas privadas y lugares impresionantes, proporcionando a los viajeros la oportunidad de sumergirse en el paraíso.
Desde villas separadas frente a la playa hasta retiros privados de isla y resorts de lujo ubicados en medio de una vegetación exuberante, nos esforzamos por ofrecer sólo las mejores opciones a nuestros clientes.
Nuestros resorts están rodeados de áreas naturalmente conservadas, que a menudo abarcan el acceso a algunas de las actividades más singulares del mundo.
Los Pabellones Hoteles y Resorts
Para proporcionar a nuestros clientes una experiencia aún más inolvidable y personalizada, nos unimos a la marca Pavilions.
The Pavilions Hotels and Resorts es una marca de hospitalidad bien establecida y distinguida por la creación de experiencias inolvidables de viaje que destaca en la prestación de servicios personalizados debido a su cartera de propiedades excepcionales que incluyen resorts tanto en Europa como en Asia - desde Bali, Filipinas y Phuket a través de Mongolia a Amsterdam, Madrid y Roma.
Los Pabellones son conocidos por crear cielos íntimos y aislados para los huéspedes, jactarse de un estilo distintivo y de un encanto, proporcionar privacidad y tranquilidad, ofrecer hospitalidad sin igual y garantizar un servicio impecable adaptado a las preferencias únicas de cada huésped, creando un viaje curado de indulgencia y relajación que dejará una impresión duradera en cada momento.