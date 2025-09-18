Sobre el desarrollador

Frontier Experiences es una prominente empresa inmobiliaria y desarrolladora de lujo centrada en la creación de hoteles boutique de lujo únicos en algunos de los lugares fronterizos más impresionantes del mundo.

Nos especializamos en soluciones de propiedades adaptadas y de alta gama para destinos tropicales, ofreciendo alojamientos lujosos, experiencias curadas y oportunidades exclusivas de bienes raíces en mercados fronterizos.

Lo que nos hace destacar

Nuestras propiedades son únicas en su diseño, mezclando perfectamente con el medio ambiente y la cultura local.

La sostenibilidad es nuestra filosofía central y tomamos un enfoque serio. Abrazando la sostenibilidad y los acontecimientos más recientes en la zona, implementamos prácticas e iniciativas ecológicas en todas nuestras propiedades. Nuestro objetivo es minimizar nuestra huella de carbono y colaborar con las comunidades locales, trabajando activamente para lograr un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.

Nuestro acercamiento al lujo con una fuerte parte ambiental nos permite ofrecer un producto muy único.

Teniendo un enfoque exclusivo para el viajero, vamos más allá de los alojamientos de lujo y sobre las expectativas de curar experiencias inolvidables para nuestros clientes. Organizamos alquileres de yates privados, tours de helicópteros, excursiones personalizadas, retiros de bienestar e inmersiones culturales, asegurando que todos los aspectos del viaje estén adaptados para satisfacer las preferencias únicas de cada cliente.