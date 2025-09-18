  1. Realting.com
  3. The Pavilions Anambas new luxury hotels and residences

Indonesia, Batam
Company type
Promotor
En la plataforma
1 año 7 meses
Idiomas hablados
English
Página web
www.pavilionshotels.com/residences/anambas/
Sobre el desarrollador

Frontier Experiences es una prominente empresa inmobiliaria y desarrolladora de lujo centrada en la creación de hoteles boutique de lujo únicos en algunos de los lugares fronterizos más impresionantes del mundo.

Nos especializamos en soluciones de propiedades adaptadas y de alta gama para destinos tropicales, ofreciendo alojamientos lujosos, experiencias curadas y oportunidades exclusivas de bienes raíces en mercados fronterizos.

Lo que nos hace destacar

Nuestras propiedades son únicas en su diseño, mezclando perfectamente con el medio ambiente y la cultura local.

La sostenibilidad es nuestra filosofía central y tomamos un enfoque serio. Abrazando la sostenibilidad y los acontecimientos más recientes en la zona, implementamos prácticas e iniciativas ecológicas en todas nuestras propiedades. Nuestro objetivo es minimizar nuestra huella de carbono y colaborar con las comunidades locales, trabajando activamente para lograr un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.

Nuestro acercamiento al lujo con una fuerte parte ambiental nos permite ofrecer un producto muy único.

Teniendo un enfoque exclusivo para el viajero, vamos más allá de los alojamientos de lujo y sobre las expectativas de curar experiencias inolvidables para nuestros clientes. Organizamos alquileres de yates privados, tours de helicópteros, excursiones personalizadas, retiros de bienestar e inmersiones culturales, asegurando que todos los aspectos del viaje estén adaptados para satisfacer las preferencias únicas de cada cliente.

Servicios

Nuestra cartera incluye una amplia gama de alojamientos de lujo, villas privadas y lugares impresionantes, proporcionando a los viajeros la oportunidad de sumergirse en el paraíso.

Desde villas separadas frente a la playa hasta retiros privados de isla y resorts de lujo ubicados en medio de una vegetación exuberante, nos esforzamos por ofrecer sólo las mejores opciones a nuestros clientes.

Nuestros resorts están rodeados de áreas naturalmente conservadas, que a menudo abarcan el acceso a algunas de las actividades más singulares del mundo.

Los Pabellones Hoteles y Resorts

Para proporcionar a nuestros clientes una experiencia aún más inolvidable y personalizada, nos unimos a la marca Pavilions.

The Pavilions Hotels and Resorts es una marca de hospitalidad bien establecida y distinguida por la creación de experiencias inolvidables de viaje que destaca en la prestación de servicios personalizados debido a su cartera de propiedades excepcionales que incluyen resorts tanto en Europa como en Asia - desde Bali, Filipinas y Phuket a través de Mongolia a Amsterdam, Madrid y Roma.

Los Pabellones son conocidos por crear cielos íntimos y aislados para los huéspedes, jactarse de un estilo distintivo y de un encanto, proporcionar privacidad y tranquilidad, ofrecer hospitalidad sin igual y garantizar un servicio impecable adaptado a las preferencias únicas de cada huésped, creando un viaje curado de indulgencia y relajación que dejará una impresión duradera en cada momento.

Nuestros agentes en Indonesia
Magdalena Blonska-Alasa
Magdalena Blonska-Alasa
10 propiedad
Otros desarrolladores
Samahita Group
Indonesia, Canggu
Gründungsjahr des Unternehmens 2012
Nuevos edificios 2 Propiedades residenciales 18 Bienes raíces comerciales 1
Nuestra empresa se especializa en la construcción y gestión de bienes raíces de resort premium: 5* hoteles, inmuebles de inversión, complejos residenciales de villas y apartamentos. Conceptos arquitectónicos originales, estilo distintivo y servicio de alta calidad son lo que nos convierte en…
PRO Silver
Aviator
Indonesia, Kuta
Gründungsjahr des Unternehmens 2022
Nuevos edificios 1 Propiedades residenciales 3
Hemos comenzado una construcción moderna de apartamentos en Canggu, la ubicación más prometedora de la isla de Bali. En marzo de 2024, 19 apartamentos en el hotel estarán listos para recibir invitados. Los inversores que participen en el proyecto podrán recibir $2,500–4,000 por mes de los in…
Arya Properties
Indonesia, Canggu
Gründungsjahr des Unternehmens 2010
Nuevos edificios 5 Propiedades residenciales 1
Arya PropertiesDesbloquear sueños, construir realidadesEn Arya Propiedades, vamos más allá de las propiedades inmobiliarias; creamos estilos de vida, formamos sueños y construimos legados. Establecidos con una visión para redefinir el paisaje de la propiedad, nos enorgullecemos de ofrecer un…
PRO Silver
Green Hills inc
Indonesia, Lesser Sunda Islands
Gründungsjahr des Unternehmens 2020
Propiedades residenciales 5
Estamos construyendo villas en el estilo de Tropical Industrial en las principales ubicaciones de Ubud desde 2020.Cada proyecto que tenemos es una villa.Vista inmutable de los campos de la selva o el arrozen una ubicación conveniente para vivir y alquilardiseñado para la actividad sísmica de…
Ilot Property Baly
Indonesia, Canggu
Nuevos edificios 2 Propiedades residenciales 2
Desde 1991 Propiedad Ilot Bali está compuesta por cuatro entidades distintas con experiencia en Arquitectura, Construcción, Desarrollo y Gestión.Inversión de propiedades sin complicaciones y todo incluido en Bali, nuestro equipo se encarga de todo desde la adquisición de tierras hasta la con…
