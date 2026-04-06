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Heaven Building

Turquía, Alanya
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Nuestros agentes en Turquía
Emin Tokaev
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Otros desarrolladores
Necdet Yapı
Turquía, Didim
Necdet Yapı es una de las mejores y más grandes empresas de construcción de Didim, en la costa de Egeo.Nuestro objetivo es realizar proyectos destacados y esforzarse por construir apartamentos donde se sienta feliz y seguro.Nuestra característica principal es que nos centramos en factores am…
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Bayraklar
Turquía, Bahcelievler
Propiedades residenciales 3
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KurtSafir
Turquía, Yaylali
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Edificios nuevos 6 Propiedades residenciales 10
Experiencia profesional de alto perfil, experiencia acumulada, el uso de tecnologías de alta calidad y modernas que cumplen con los estándares europeos de calidad, han proporcionado los proyectos de construcción de KurtSafir con reconocimiento en el entorno profesional y arquitectónico, todo…
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IKY GROUP ALANYA
Turquía, Alanya
Edificios nuevos 10 Propiedades residenciales 22
Nuestra empresa de construcción comenzó su trabajo en 2017. Durante este tiempo, hemos completado (entregado) 6 de nuestros proyectos. Actualmente se están construyendo 13 proyectos más. Nuestro objetivo. Ser una empresa importante y confiable en Alanya con sus servicios de calidad en el sec…
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ILKEM YAPI
Turquía, Mezitli
Gründungsjahr des Unternehmens 1999
Edificios nuevos 10 Propiedades residenciales 11
El «Grupo de Empresas Ilkem», que comenzó su trabajo con «Ilkem Tekstil», fundado por él en 1998, opera en los sectores de construcción, textil, mueble y turístico. El «Grupo de Empresas de Ilkem», que ha podido ofrecer estándares de calidad de vida en los proyectos que ha completado con el …
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