Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Necdet Yapı es una de las mejores y más grandes empresas de construcción de Didim, en la costa de Egeo.Nuestro objetivo es realizar proyectos destacados y esforzarse por construir apartamentos donde se sienta feliz y seguro.Nuestra característica principal es que nos centramos en factores am…
Experiencia profesional de alto perfil, experiencia acumulada, el uso de tecnologías de alta calidad y modernas que cumplen con los estándares europeos de calidad, han proporcionado los proyectos de construcción de KurtSafir con reconocimiento en el entorno profesional y arquitectónico, todo…
Nuestra empresa de construcción comenzó su trabajo en 2017. Durante este tiempo, hemos completado (entregado) 6 de nuestros proyectos. Actualmente se están construyendo 13 proyectos más. Nuestro objetivo. Ser una empresa importante y confiable en Alanya con sus servicios de calidad en el sec…
El «Grupo de Empresas Ilkem», que comenzó su trabajo con «Ilkem Tekstil», fundado por él en 1998, opera en los sectores de construcción, textil, mueble y turístico. El «Grupo de Empresas de Ilkem», que ha podido ofrecer estándares de calidad de vida en los proyectos que ha completado con el …