Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Tserkezoi Municipality
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Campo de golf

Apartamentos cerca del club de golf en venta en Tserkezoi Municipality, Chipre

2 habitaciones
12
3 habitaciones
11
4 habitaciones
12
Apartamento Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamento en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento
Tserkezoi Municipality, Chipre
For sale is an impressive plot situated in the picturesque area of Tserkezoi. This large plo…
$348,363
Dejar una solicitud
Apartamento en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento
Tserkezoi Municipality, Chipre
For sale is an impressive plot situated in the picturesque area of Tserkezoi. This large plo…
$394,811
Dejar una solicitud
Apartamento en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento
Tserkezoi Municipality, Chipre
For sale is an impressive plot situated in the picturesque area of Tserkezoi. This large plo…
$380,877
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Apartamento en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento
Tserkezoi Municipality, Chipre
For sale is an impressive plot situated in the picturesque area of Tserkezoi. This large plo…
$380,877
Dejar una solicitud
Apartamento en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento
Tserkezoi Municipality, Chipre
For sale is an impressive plot situated in the picturesque area of Tserkezoi. This large plo…
$348,363
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Tserkezoi Municipality, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir