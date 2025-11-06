Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Tserkezoi Municipality
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Tserkezoi Municipality, Chipre

2 habitaciones
12
3 habitaciones
11
4 habitaciones
12
Apartamento Borrar
Eliminar
17 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,07M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,41M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,39M
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,57M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,39M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,39M
Dejar una solicitud
MIPIFMIPIF
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$1,91M
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 480 m²
Nestled in the heart of Limassol Greens, this Villa is designed with one central idea: life …
$6,33M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,16M
Dejar una solicitud
AuraAura
Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Designed so that indoor and outdoor spaces are seamlessly unified, this project evokes an ec…
$1,25M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,96M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,09M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,68M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,75M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,23M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,91M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tserkezoi Municipality, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tserkezoi Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,09M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Tserkezoi Municipality, Chipre

campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir