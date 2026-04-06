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Mansiones en venta en Tremithousa, Chipre

Casa grande Borrar
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Casa grande 2 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
For sale is a modern maisonette in the desirable area of Tremithousa. This off-plan property…
$288,613
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Fox Smart Estate Agency
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Casa grande 2 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
For sale: a stunning off-plan maisonette located in the charming village of Tremithousa. Thi…
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Parámetros de las propiedades en Tremithousa, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
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