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Casas con garaje en Venta en Tremithousa, Chipre

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Nuevas casas y maisonettes en una tranquila zona residencial de Paphos. Arquitectura moderna…
$294,724
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Parámetros de las propiedades en Tremithousa, Chipre

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