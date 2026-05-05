Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Villa
  5. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de villas con vistas a la montaña en Chipre

;
Pafos
3
Peyia
8
Limasol
11
Chloraka
4
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa de 7 dormitorios en Parekklisia, Chipre
Villa de 7 dormitorios
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 350 m²
Situado en una amplia finca privada de 6,011 m2, esta excepcional villa a medida ofrece lo ú…
$41,007
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa 6 habitaciones en Fyti, Chipre
Villa 6 habitaciones
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
NOTA: Listo en 3 semanas - Un mes. Descubra la vida refinada en esta excepcional villa inde…
$4,691
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa 6 habitaciones en Fyti, Chipre
Villa 6 habitaciones
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
NOTA: Listo en 3 semanas - Un mes. Descubra la vida refinada en esta excepcional villa inde…
$4,691
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Chipre

con Jardín
con Vistas al mar
Realting.com
Ir