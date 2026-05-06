Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Larnaca
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Larnaca, Chipre

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa de tres dormitorios en Larnaca, Chipre
Villa de tres dormitorios
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Encantadora casa antigua en el centro de Larnaca — Cerca del supermercado Metro Casa antigu…
$2,922
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa de tres dormitorios en Oroklini, Chipre
Villa de tres dormitorios
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Esta encantadora villa independiente se encuentra en la zona turística de Oroklini, rodeada …
$2,344
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir