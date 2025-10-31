Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas a la montaña en Chipre

Pafos
11
Larnaca
4
Peyia
16
Ayia Napa
4
7 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Lofou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Lofou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$2,206
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kellaki, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kellaki, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Welcome to your new home in the charming village of Kellaki. This beautifully furnished hous…
$1,510
por mes
Dejar una solicitud
Bungalow de 3 dormitorios en Peyia, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Vouni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Vouni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
This charming house in Vouni is now available for rent, offering a beautiful living space of…
$1,858
por mes
Dejar una solicitud
Bungalow de 2 dormitorios en Mousere, Chipre
Bungalow de 2 dormitorios
Mousere, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Discover comfortable living in this renovated bungalow available for rent in the peaceful vi…
$1,161
por mes
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Lofou, Chipre
Casa 1 habitacion
Lofou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$1,045
por mes
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Zoopigi, Chipre
Casa 2 habitaciones
Zoopigi, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Two bedroom ground floor house located in Zoopigi village is available now. It has internal …
$697
por mes
Dejar una solicitud

