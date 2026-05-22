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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

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3 propiedades total found
Villa de tres dormitorios en Moni, Chipre
Villa de tres dormitorios
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Bienvenido a una impresionante residencia contemporánea situada en la zona de Moni en un bar…
$5,779
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VIDI GROUP
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English, Русский
Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
La cocina va a ser renovada este mes. Disponible en alquiler, esta espaciosa casa unifamilia…
$2,056
por mes
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Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa de 7 dormitorios en Moni, Chipre
Villa de 7 dormitorios
Moni, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
7 Bedroom house, Situado en la exclusiva zona de Moni en Limassol, esta hermosa y super lujo…
$8,091
por mes
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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