Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Polis Chrysochous
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Polis Chrysochous, Chipre

;
Polis
10
Apartamento Borrar
Eliminar
16 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Villas de lujo frente a la playa en Polis Chrysochous, Chipre ? Vida costera exclusiva Desc…
$927 619
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Su Escape Mediterráneo espera Entra en refinada vida costera con esta excepcional colección…
$798 559
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Su Escape Mediterráneo espera Entra en refinada vida costera con esta excepcional colección…
$904 573
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Su Cliz Privado del Paraíso Mediterráneo Experimente lo último en vivir costero con esta ex…
$743 248
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Su Cliz Privado del Paraíso Mediterráneo Experimente lo último en vivir costero con esta ex…
$743 248
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Su Escape Mediterráneo espera Entra en refinada vida costera con esta excepcional colección…
$904 573
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Su Escape Mediterráneo espera Entra en refinada vida costera con esta excepcional colección…
$1,06M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Su Escape Mediterráneo espera Entra en refinada vida costera con esta excepcional colección…
$1,06M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Su Escape Mediterráneo espera Entra en refinada vida costera con esta excepcional colección…
$645 300
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Su Escape Mediterráneo espera Entra en refinada vida costera con esta excepcional colección…
$798 559
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Polis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Villas de lujo frente a la playa en Polis Chrysochous, Chipre ? Vida costera exclusiva Desc…
$927 619
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Esta encantadora maisonette de dos dormitorios en Latchi es perfecta para los compradores qu…
$293 842
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Su Escape Mediterráneo espera Entra en refinada vida costera con esta excepcional colección…
$896 507
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Su Escape Mediterráneo espera Entra en refinada vida costera con esta excepcional colección…
$645 300
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Su Escape Mediterráneo espera Entra en refinada vida costera con esta excepcional colección…
$896 507
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 244 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Poli Crysochous, Pafos, Chipre
$606 486
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Polis Chrysochous

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Polis Chrysochous, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir